В Коми 56-летний мужчина из-за 100 рублей забил до смерти знакомого

Фото: архив "КП"

В Сосногорске на скамье подсудимых оказался 56-летний мужчина, которого обвиняли в убийстве своего знакомого. Поводом для жестокой расправы стал долг в 100 рублей. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

По данным ведомства, убийство произошло в январе прошлого года. Сосногорец пришел к знакомому и стал требовать вернуть ему 100 рублей за поездку на такси, однако не добившись желаемого, стал избивать знакомого.

- Не добившись денег, он нанёс два удара кулаком в голову приятеля, повалил в ванну, стал поливать холодной водой потерявшего сознание хозяина квартиры и снова дважды ударил в теменную область головы. Вскоре потерпевший скончался на месте происшествия от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы, - уточнили в прокуратуре.

Государственный обвинитель представил суду и коллегии присяжных неопровержимые доказательства вины подсудимого. Присяжные единодушно пришли к выводу о виновности жителя Сосногорска, а также, что он не заслуживает снисхождения.

Вопрос о назначении наказания обвиняемому будет рассмотрен в ближайшее время профессиональным судьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 32-летний мужчин смертельно ранил своего коллегу (подробности)