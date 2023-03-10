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НовостиОбщество10 марта 2023 7:31

В Коми предложили использовать маткапитал для покупки авто

В некоторых регионах такая возможность уже есть
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Коми предложили использовать региональный материнский капитал для покупки автомобиля. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.

Авторы инициативы хотят изменить закон, который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми. Это улучшение жилищных условий, переустройство, перепланировка и ремонт жилья, получение образования, а также платных медицинских услуг. Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на покупку машины. Автомобиль должен быть новым и произведенным в России. В некоторых регионах возможность потратить маткапитал авто уже есть.

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