В Коми предложили использовать маткапитал для покупки авто

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В Коми предложили использовать региональный материнский капитал для покупки автомобиля. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.

Авторы инициативы хотят изменить закон, который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми. Это улучшение жилищных условий, переустройство, перепланировка и ремонт жилья, получение образования, а также платных медицинских услуг. Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на покупку машины. Автомобиль должен быть новым и произведенным в России. В некоторых регионах возможность потратить маткапитал авто уже есть.

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