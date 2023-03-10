В Сосногорске пьяный мужчина чуть не убил свою жену мачете

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В Сосногорске жителя Саратовской области признали в виновным в покушении на убийство своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 22 ноября 2021 года на железнодорожной станции Сосногорск. Пьяный житель Вольска находился в почтово-багажном вагоне. У него возник конфликт с женой. Злоумышленник захотел убить супругу. Мужчина схватил нож-мачете и ударил женщину в область верхнего века. Пострадавшая получила резаную рану. Она выбежала из вагона и обратилась за помощью.

В июле 2022 года мужчина убил свою жену. Это произошло в Саратовской области. Злоумышленник схватил ружье и выстрелил в голову женщины. В результате пострадавшая скончалась на месте. Мужчину посадили на 10 лет. Далее его судили за покушение. В итоге злоумышленник должен провести за решеткой 14 лет.

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