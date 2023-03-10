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НовостиОбщество10 марта 2023 8:47

Житель Коми едва не убил возлюбленную куском асфальта

В пьяном состоянии он кинул асфальт в голову женщины
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Мировой судья Зеленецкого судебного участка Сыктывдинского района признал виновным 29-летнего мужчину из села Часово в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Установлено, что он бросил кусок асфальта в голову своей сожительницы. По предоставленным данным, преступление произошло 14 августа 2022 года, когда он шел домой после рабочей смены вместе со своей жертвой. В тот момент мужчина был пьян, что не понравилось сожительнице и она начала его обзывать. В ответ на это фигурант уголовного дела подобрал с дороги кусок асфальта и бросил его в голову обидчицы.

От удара у пострадавшей открылось кровотечение, и ей пришлось вызывать скорую. Мужчина же спокойно отправился домой спать. Также, как выяснилось, фигуранта уголовного дела ранее привлекали за нанесение побоев женщине.

Дебошир признал свою вину и отметил, что во всем виноват алкоголь. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

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