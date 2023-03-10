Сыктывкарку будут судить за мошенничество с микрозаймами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре 37-летнюю местную жительницу обвиняется в хищении денег путем предоставления банку заведомо ложных сведений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце 2021 года женщина решила погасить свои долги. Для этого она оформляла заявки в микрокредитных организациях на суммы от 3 до 15 тысяч рублей. В анкете сыктывкарка указывала, что работает в государственной больнице и имеет стабильный доход.

Денег на то, чтобы вовремя погасить долги, у женщины не было. За два месяца в восьми микрокредитных организациях сыктывкарка оформила займы на 74 тысячи рублей. Злоумышленница признала свою вину, но ущерб не возместила. Уголовное дело направили в суд.

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