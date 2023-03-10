Сыктывкарец обокрал два магазина и сел на полгода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Эжвинском районе Сыктывкара 26-летнего местного жителя признали виновным в мелком хищении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодого человека ранее привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. 7 ноября сыктывкарец украл из магазина семь упаковок конфет. Второе преступление он совершил через неделю. Злоумышленник пришел в этот же магазин и вынес два флакона крема для тела, три флакона шампуня и две упаковки конфет. Спустя еще четыре дня в другом магазине житель Коми украл восемь упаковок сыра.

Товары он продал неизвестному, а деньги потратил. Суд приговорил сыктывкарца к шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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