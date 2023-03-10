Стало известно состояние трехлетней девочки, которую ранил из оружия житель Коми

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Состояние трехлетней девочки, которую ранил из огнестрельного оружия отец, оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, ребенка госпитализировали в РДКБ и готовят к операции. В теле юной пациентки обнаружены десятки дробин.

- Ребенок находится в стабильном состоянии. В теле ребенка находится около 60 дробин. Выстрелом оказались повреждены голова и шея, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в Усть-Куломском районе Коми. Пьяный 34-летний местный житель поругался с сожительницей и начал угрожать ей расправой. Женщина, закрылась дома с девочкой, но мужчина выстрелил в дверь, за которой был ребенок.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы, - сообщили в ведомстве.

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