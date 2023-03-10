Биометрические загранпаспорта снова доступны для жителей Коми

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В России вновь доступно оформление загранпаспорта нового образца. Ранее МВД приостанавливало прием заявлений на выдачу паспорта с биометрическими данными из-за технических причин.

Как сообщает Госзнак, выдача документа теперь производится в обычном режиме. Однако россиян предупреждают, что из-за большого количества заявок время ожидания будет увеличено.

Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом и поэтому являются биометрическими. Встроенный в них электронный носитель информации содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет.

Для тех, кому необходимо выехать за рубеж в кратчайшие сроки, в министерстве внутренних дел России рекомендовали оформлять паспорт на пять лет при оплате государственной пошлины.

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