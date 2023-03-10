Житель Сыктывкара попался на раскопке тайника с наркотиком

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В Сыктывкаре рассмотрели уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта. Дело рассматривали в Эжвинском районном суде.

Фигурант уголовного дела купил в итернете синтетический наркотик в октябре 2022 года. Для этого он получил координаты местонахождения тайника и фотографию. Мужчину задержали в момент раскопки тайника.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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