Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 10:54

Житель Сыктывкара попался на раскопке тайника с наркотиком

Сейчас он отправится в заключение
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре рассмотрели уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта. Дело рассматривали в Эжвинском районном суде.

Фигурант уголовного дела купил в итернете синтетический наркотик в октябре 2022 года. Для этого он получил координаты местонахождения тайника и фотографию. Мужчину задержали в момент раскопки тайника.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарец обокрал два магазина и сел на полгода (подробнее)