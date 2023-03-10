«Гознак» опроверг информацию о возобновлении выпуска 10-летних загранпаспортов

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«Гознак» опроверг информацию о том, что выдача паспортов нового образца вновь поставлена поток. На предприятии заявили, что в первую очередь будут обработаны заявки, которые были оформлены еще в феврале, когда и была приостановлена выдача биометрических документов.

«Поставки комплектующих осуществляются производителем по согласованному в феврале графику, но о производстве обсуждаемых паспортов в обычном режиме говорить пока преждевременно, поскольку сейчас изготавливаются документы по полученным ранее заявкам, это достаточно большой объём», — позже уточнили РБК в пресс-службе «Гознака».

На сайте предприятия говорится, что о возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России.

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