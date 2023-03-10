Студента из Коми заставили вернуть больнице деньги за обучение

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В Эжвинском районе Сыктывкара с 24-летнего местного жителя взыскали 225 250 рублей затрат на его обучение. Средства в свое время предоставили в местной больнице.

По информации пресс-службы судебных приставов, парень заключил с больницей договор об оплате его учебы в медицинском вузе, но был отчислен за неуспеваемость. Из-за этого медучреждение подало иск в суд за взыскание понесенных расходов.

Со счета должника на депозит приставов переводились небольшие суммы, после он устроился в сферу, которая была далека от врачевания и погасил долг. Также ему удалось уплатить исполнительный сбор в размере 16 тысяч рублей.

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