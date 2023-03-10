В ГИБДД объяснили схему проезда через ТРЦ «Макси» в Сыктывкаре

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В ГИБДД Сыктывкара объяснили схему движения на Октябрьском проспекте у ТРЦ «Макси» после изменений.

Местные жители начали удивляться, что у остановки автобусов №18 и №54, на въезде на территорию торгового центра, непонятно работает светофор. До 10 утра он горит красным цветом, а дополнительная стрелка не работает, из-за чего машины не могут повернуть к торговому центру.

В ГИБДД на это отметили, что мера принята в связи с тем, что в час пик водители любят срезать дорогу через парковку на улицу Малую Объездную. Светофор поэтому не будет работать в часы пик. Проезд на красный цвет будет рассматриваться, ка кнарушение.

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