В Коми прекратились поиски 31-летнего Виктора Логинова

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми закончились поиски 31-летнего Виктора Логинова из Ухты. Об этом 10 марта сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики отметили, что мужчина найден живым. Ранее было известно, что Логинов ушел из дома и не вернулся 6 марта. Близкие сразу же обратились за помощью к волонтерам и в полицию, так как самостоятельно найти пропавшего им не удалось. О деталях поиска волонтеры не сообщили, также не сообщается его состояние.

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