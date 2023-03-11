В Коми опубликовано срочное обращение к жителям республики

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В ГИБДД Коми обратились к жителям республики в связи с изменением погодных условий. В ведомстве напомнили, что в грядущий весенний период ситуация на дорогах может измениться, а, соответственно, и манера вождения.

Госавтоинспекторы отметили, что возможны снегопады, гололеды и ледяной дождь, которые усложняют управление транспортом. По предоставленной информации, в некоторых районах уже появились снежные накаты и гололедица. В настоящий момент инспекторы ДПС работают на дорогах региона, чтобы оказать помощь автомобилистам.

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