В Коми пьяный мужчина ударил полицейского рукой и ногой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вуктыле местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 29 декабря. Пьяный мужчина совершил административные правонарушения, и его доставили в отдел полиции. Житель Вуктыла стал угрожать полицейскому, а затем ударил его рукой и ногой. Мужчина признал свою вину и извинился перед полицейским.

– С согласия сторон уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным и оштрафовали на 80 тысяч рублей.

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