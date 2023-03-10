В Коми скончался экс-председатель Конституционного суда

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В Коми скончался бывший председатель Конституционного суда республики Владимир Кретов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Кретов скончался на 69-м году жизни. Он посвятил судебной системе Коми три десятка лет. Кретов работал в органах внутренних дел, был судьёй Интинского суда и Верховного суда республики. Кроме того, он больше 10 лет руководил Конституционным судом Коми. Глава республики Владимир Уйба назвал Кретова авторитетным и высококвалифицированным юристом, а также профессионалом с большой буквы. Руководитель региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

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