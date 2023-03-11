В районе Коми скончался на дороге сбитый молодой мужчина

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о смертельной аварии, которая произошла накануне, 11 марта, в Княжпоготском районе. В результате случившегося погиб 38-летний мужчина.

В ведомстве уточнили, что около 20:23 водитель ВАЗа сбил пешехода на дороге Сыктывкар-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Пострадавший в результате скончался сразу же на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи. В настоящий момент причины аварии выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми угрожал расправой своей матери (подробнее)