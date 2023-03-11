В Коми во время пожара нашли тело погибшего мужчины

Фото: архив КП

В Ухте минувшим утром, 10 марта, произошел смертельный пожар. По информации МЧС Коми, сообщение о возгорании на улице Гагарина, 17 в Водном поступило в ведомство в 5:12.

К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно выбрались 20 человек. Во время тушения огня нашли тело 64-летнего мужчины. Ликвидировать пожар удалось в 6:44. В результате возгорания повреждена квартира на площади восьми квадратных метров.

Предварительно в качестве причины пожара назвали неосторожное обращение с огнем. В настоящий момент причины все еще уточняются.

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