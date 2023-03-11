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НовостиОбщество11 марта 2023 10:50

Неонатальный скрининг в Коми выявил 18 новорожденных в зоне риска

Сейчас всех младенцев отправили на дополнительное обследование
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

После расширенного неонатального скрининга в Коми с начала 2023 года 18 новорожденных попали в группу риска. Сейчас они находятся на дополнительном обследовании. Всего проверку прошли 390 младенцев.

В настоящий момент подтвержден случай первичного иммунодефицита и нарушение обмена веществ, сообщили на телеканале «Юрган». Ранее программа скрининга включала пять групп заболеваний, сейчас она дополнена 36 новыми.

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