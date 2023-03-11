Администрация Вуктыла выплатила пострадавшему от укуса мальчику 50 тысяч рублей

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В администрацию Вуктыла внесли представление за неисполнение законодательства об ответственном обращении с животными. Поводом стали публикации в средствах массовой информации и социальных сетях об агрессивных беспризорных собаках. Также, как сообщили в прокуратуре Коми, ведомство обратилось в суд с иском после нападения на 12-летнего мальчика.

В надзорном органе сообщили, что ребенка покусали прямо перед зданием мэрии. Суд вынес решение о возмещении компенсации в размере 50 тысяч рублей.

Всего в городе за прошедшие два месяца с жалобами на укусы обратились 13 человек. Также в прокуратуре выявили факты ненадлежащего содержания отловленных животных.

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