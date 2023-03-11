В Ухте спасли бездомного истекающего кровью мужчину

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По информации Объединенной пресс-службы судов, в Ухте 11 марта 2022 года спасли бездомного мужчину. По предоставленным данным, он находился в заброшенном доме и истекал кровью.

Данные о нем передала в полицию местная жительница. Она рассказала, что в соседний заброшенный дом влезли двое мужчин и одна женщина. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они увидели, что один из бездомных истекал кровью, позже удалось установить подозреваемого. Как выяснилось, это знакомый пострадавшего, который был в доме вместе с ним.

Когда медики прибыли на место происшествия, они увидели, что пострадавший получил несколько раз ножом в бедро, грудную клетку и шею. В Ухтинском городском суде назначили виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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