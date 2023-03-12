В Коми девятилетнего ребенка придавило ледяной скульптурой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ухте мальчика 2014 года рождения придавило ледяной скульптурой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Инцидент произошел на Комсомольской площади. На мальчика упала ледяная фигура. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего увезли в больницу. Мальчик находится под наблюдением врачей. Место, где произошел инцидент, огородили сигнальной лентой. За содержание ледяных фигур отвечает организация, которая их установила, передает БНК.
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