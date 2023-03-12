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НовостиПроисшествия12 марта 2023 8:00

В Коми машина сбила человека и уехала с места ДТП

Водителя ищут
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 11 марта, в Печоре водитель автомобиля сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.05 на улице Советской. Неизвестный автомобиль двигался задним ходом по территории дома №19 и сбил пешехода. В результате ДТП пострадал мужчина 1975 года рождения. Он получил ушиб головы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Водитель скрылся с места аварии, и его ищут.

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