Борец из Коми завоевал серебро международного турнира

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Спортсмен из Коми Сергей Пушкин завоевал серебро на международном турнире по вольной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства спорта.

Пушкин победил сильных спортсменов из Узбекистана, России и Белоруссии. Однако в финале представитель Коми не боролся. Это связано с травмой, которую он получил в полуфинале. В итоге Пушкин завоевал серебряную медаль. В турнире участвовали 260 спортсменов из 13 стран.

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