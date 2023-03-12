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НовостиСпорт12 марта 2023 8:59

Борец из Коми завоевал серебро международного турнира

Там участвовали 260 спортсменов из 13 стран
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Спортсмен из Коми Сергей Пушкин завоевал серебро на международном турнире по вольной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства спорта.

Пушкин победил сильных спортсменов из Узбекистана, России и Белоруссии. Однако в финале представитель Коми не боролся. Это связано с травмой, которую он получил в полуфинале. В итоге Пушкин завоевал серебряную медаль. В турнире участвовали 260 спортсменов из 13 стран.

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