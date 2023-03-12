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НовостиПроисшествия12 марта 2023 9:16

В Сыктывкаре злостный нарушитель устроил ДТП и сам же пострадал

На его счету 97 нарушений
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 11 марта, в Сыктывкаре столкнулись Mitsubishi Lancer и Audi A4, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.25. Молодой человек 1999 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Чкалова. Возле дома №156 водитель проехал перекресток на красный свет и врезался в Audi A4.

В результате ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Он получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. Права он получил в 2017 году. С тех пор водитель уже 96 раз нарушил ПДД.

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