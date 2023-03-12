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В воскресенье, 12 марта, в Коми Renault Duster насмерть сбил человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ухты.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.43. Мужчина 1972 года рождения ехал за рулем Renault по трассе Сыктывкар – Ухта со стороны столицы Коми. На 300-м километре иномарка сбила человека. В результате ДТП пешеход погиб. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает «Комиинформ».

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