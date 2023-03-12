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НовостиОбщество12 марта 2023 15:22

В Коми наследницу заставили погасить долги покойной матери

Она должна заплатить более 100 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Ижемский районный суд обязал наследницу погасить долги покойной матери по кредитной карте. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Один из банков подал иск к жительнице Усть-Цильмы. Ее покойная мать была обладательницей кредитной карты. Долг женщины остался не погашен. В итоге суд взыскал с дочери покойной более 100 тысяч рублей.

– Решение суда в законную силу не вступило, – говорится в сообщении.

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