В Коми наследницу заставили погасить долги покойной матери

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Ижемский районный суд обязал наследницу погасить долги покойной матери по кредитной карте. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Один из банков подал иск к жительнице Усть-Цильмы. Ее покойная мать была обладательницей кредитной карты. Долг женщины остался не погашен. В итоге суд взыскал с дочери покойной более 100 тысяч рублей.

– Решение суда в законную силу не вступило, – говорится в сообщении.

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