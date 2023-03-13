Прощание с Владимиром Кретовым состоится 13 марта

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Сегодня, 13 марта, пройдет церемония прощания со скончавшимся на 69-м году жизни экс-председателем Конституционного суда Владимиром Кретовым. Желающие попрощаться в период с 11:00 до 12:30 в Стефановский кафедральный собор.

Трагическую весть сообщил 11 марта глава Коми Владимир Уйба. Кретов проработал в судебной системе более 30 лет, Конституционным судом руководил более 10 лет. О нем отзываются, как о высококвалифицированном и авторитетном юристе.

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