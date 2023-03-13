В Сыктывкаре жилой дом очистили от мусора и луж по решению суда

Фото: архив КП

Управляющую компанию «УРЭК» по решению Сыктывкарского городского суда обязали очистить подвал многоквартирного дома на Ленина, 77 от мусора и луж. С иском обратились жильцы двух квартир, сообщив, что подвал дома не был заперт на замок.

Истцы в качестве доказательств предоставили видео, на котором был запечатлен мусор и лужи. Суд пришел к выводу, что ответчик получал оплату, но не оказывал услуги должным образом. Управляющую компанию обязали в течение месяца осушить подвал и очистить его от мусора.

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