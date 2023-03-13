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НовостиПроисшествия13 марта 2023 6:36

В Коми 35-летняя женщина попала под колеса ГАЗ

Жительница Ухты получила различные травмы
Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД МВД по Коми

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Ухте 35-летняя местная жительница попала под колеса авто. О подробностях аварии сообщили в ГИБДД по Коми.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано накануне, 12 марта, в седьмом часу вечера. Ухтинку за рулем ГАЗ сбил 40-летний мужчина около контейнерной площадки, расположенной на Интернациональной улице.

В результате ДТП 35-летняя женщина получила ушибы локтевых и коленных суставов. Не госпитализирована.

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