В Коми 35-летняя женщина попала под колеса ГАЗ

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Ухте 35-летняя местная жительница попала под колеса авто. О подробностях аварии сообщили в ГИБДД по Коми.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано накануне, 12 марта, в седьмом часу вечера. Ухтинку за рулем ГАЗ сбил 40-летний мужчина около контейнерной площадки, расположенной на Интернациональной улице.

В результате ДТП 35-летняя женщина получила ушибы локтевых и коленных суставов. Не госпитализирована.

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