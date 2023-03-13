В школах Коми вместо астрономии и экологии будут учить теорию вероятностей

Фото: Администрация Южно-Сахалинска

С 1 сентября 2023 года в школах Коми и всей России вместо астрономии и экологии будут учить теорию вероятностей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

В новом учебном году школьники больше не будут отдельно изучать астрономию, экологию, естествознание, а также предмет «Россия в мире». Астрономию будут учить на уроках физики, а экологию – на уроках географии, биологии, химии и ОБЖ. Изучать естествознание и предмет «Россия в мире» изучать и вовсе не будут.

Эти изменения коснутся тех, кто пошел в 10-й класс в 2023-2024 учебном году. При этом 11-классники 2023-2024 учебного года, принятые на обучение в 10-й класс в 2022 году, продолжат учиться по раннее утвержденным учебным планам.

В 7-9 классах будут изучать курс «Вероятность и статистика». Далее его продолжат учить на уроках математики, передает БНК.

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