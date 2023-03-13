В Коми полицейские догнали пьяного водителя и завели на него уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Вымском районе завели уголовное дело в отношении 41-летнего пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В Жешарте полицейские заметили машину, водитель которого нарушал ПДД. Правоохранители попытались остановить авто, но водитель попытался скрыться. Тогда сотрудники ГИБДД начали преследовать его. Машину остановили. Освидетельствование показало, что водитель пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Нарушителя лишили прав. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми у пьяного водителя конфисковали автомобиль

Ему также назначили 300 часов обязательных работ (подробности)