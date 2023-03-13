Сыктывкарец украл у строительной компании инструменты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре местного жителя 1990 года рождения подозревают в краже имущества строительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился представитель фирмы, занимающейся ремонтом помещений. Он рассказал, что на одном из объектов пропали инструменты и стройматериалы. Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что неизвестные проникли в помещение через окно, открыли двери изнутри и вывезли имущество на машине.

Полицейские нашли машину. Краденое обнаружили за лестничным пролетом на девятом, техническом этаже в подъезде многоэтажки. Стражи порядка нашли и подозреваемого. Задержанный рассказал, что какое-то время помогал работникам фирмы ремонтировать объект. Он знал, что там имеются дорогостоящие инструменты и техника. Мужчина рассказал, что решил украсть инструменты, чтобы оказывать услуги самостоятельно. Возбуждено уголовное дело.

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