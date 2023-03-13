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НовостиОбщество13 марта 2023 12:14

В Сыктывкаре очищают крыши и дворы домов

Особое внимание уделяется деревянным домам
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Администрация Сыктывкара контролирует очистку крыш и дворов домов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Из-за потепления на крышах образовались снежные свесы и сосульки. Администрация контролирует очистку кровель, козырьков подъездов, дворов и проездов от снега. Особое внимание уделяется деревянным домам. Каждый день специалисты выезжают для обследования состояния различных участков.

К управляющим компаниям, ненадлежащим образом содержащим дома, будут применять соответствующие меры.

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