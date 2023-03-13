В Сыктывкаре очищают крыши и дворы домов

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Администрация Сыктывкара контролирует очистку крыш и дворов домов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Из-за потепления на крышах образовались снежные свесы и сосульки. Администрация контролирует очистку кровель, козырьков подъездов, дворов и проездов от снега. Особое внимание уделяется деревянным домам. Каждый день специалисты выезжают для обследования состояния различных участков.
К управляющим компаниям, ненадлежащим образом содержащим дома, будут применять соответствующие меры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Разрушительная сила надвигается на Коми
В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за метели (подробности)