На 56-ом году жизни скончался заслуженный артист Республики Коми Анатолий Федоренко

Фото: архив "КП"

Не стало заслуженного артиста Республики Коми Анатолия Федоренко. Актер театра скончался в возрасте 55 лет в Москве.

В последний раз в Сыктывкаре Федоренко был в 2018 году со спектаклем «Гамлет». Шестью годами ранее он получил звание Заслуженного работника республики Коми.

Справка

*** Анатолий Петрович Федоренко родился 21 ноября 1967 года в Сыктывкаре.

В 1996 году окончил режиссерско-актерский факультет РАТИ-ГИТИС (курс Марка Захарова).

Работал в Государственном Академическом театре драмы им. Савина (Сыктывкар).

В 1999-2003 годах работал в Театре на Малой Бронной.

С 2013 года актер Театра под руководством Армена Джигарханяна.

Заслуженный работник республики Коми (2012).

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