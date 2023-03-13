Каждый житель Коми в среднем задолжал банкам 427 тысяч рублей

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Каждый житель Коми в среднем задолжал банкам 426,5 тысячи рублей. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.
Эксперты составили рейтинг закредитованности населения. Лидером стал Ямал. В среднем каждый житель этого региона должен банкам 675 тысяч рублей. Второе места заняла Югра. В среднем каждый житель задолжал 608 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Подмосковье (540 тысяч рублей).
Коми заняла 36-е место в рейтинге. Каждый житель республики в среднем должен банкам 426,5 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого долга к годовой зарплате составляет 60,2%.
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