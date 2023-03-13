Сыктывкарец чуть не убил мужчину и сел на шесть лет

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сыктывкаре 68-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство сожителя племянницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и как минимум восемь раз ударил сожителя племянницы. Сыктывкарец наносил удары в область груди, живота и лица. В конфликт вмешались другие люди. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Его увезли в больницу. Суд приговорил сыктывкарца к шести годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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