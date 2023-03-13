Жителю Коми присудили принудительные работы за насилие в отношении полицейского

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В Усинке признали виновным 45-летнего местного жителя в насилии в отношении представителя власти. Информацию об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По предоставленным данным, в апреле 2021 года фигурант уголовного дела отдыхал в компании сослуживцев в кафе, которое расположено в торговом центре на улице 60 лет Октября. В какой-то момент он начал драку с одним из посетителей. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то в ответ на требование проехать в отдел, обвиняемый применил насилие в отношении одного из сотрудников.

Свою вину мужчина не признал, а также противодействовал расследованию. Суд принял решение вынести ему наказание в виде восьми месяцев принудительных работ.

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