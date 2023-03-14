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НовостиОбщество14 марта 2023 5:15

Семь учебных заведений Сыктывкара получили предостережение за снег и наледь на крышах

Прокуратура провела проверку
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Прокуратура Сыктывкара проанализировала состояние городских крыш. По итогам рейда, семь учебных заведений получили предостережение из-за образовавшейся наледи.

В ведомстве отметили, что с началом весеннего периода колебания температуры создают угрозу схода снежных пластов и наледи с крыш, что представляет угрозу для жизни и здоровья горожан.

Также, по данным надзорного органа, прокурор Сыктывкара объявил предостережения руководителям семи управляющих компаний из-за отсутствия уборки наледи с крыш многоквартирных домов.

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