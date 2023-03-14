В ГИБДД Коми порекомендовали соблюдать осторожность из-за погоды

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В ГИБДД Коми призвали жителей республики быть максимально внимательными из-за ухудшения погодных условий. В ведомстве напомнили, что в сильные снегопады и гололеды особенно нужно соблюдать правила дорожного движения.

– Автоинспекторы напоминают водителям, что в такую погоду важно выбирать безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений. Особую внимательность водителям стоит соблюдать на мостах, путепроводах, на спусках и подъемах, – отмечается в сообщении.

Также в Госавтоинспекции порекомендовали при планировании поездок учитывать погодные условия. В особенности рекомендации касаются тех, кто отправляется на дальние расстояния.

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