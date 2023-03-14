У жительницы Коми украли 185 тысяч рублей через соцсеть

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 63-летней пенсионерки из Прилузского района более 185 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в социальной сети «ВКонтакте» женщине написала знакомая и рассказала, что та может получить ежемесячную надбавку к пенсии. Далее жительницу Коми попросили назвать данные банковской карты. Женщина сообщала собеседнице коды, которые приходили на телефон. В итоге с карты женщины исчезло более 185 тысяч рублей.

Позднее женщина связалась со своей знакомой и выяснила, что та никаких сообщений «ВКонтакте» не присылала. На самом деле неизвестные создали клон ее аккаунта. Возбуждено уголовное дело.

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