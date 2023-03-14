В Сыктывкаре отменили закупку по капремонту налоговой

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Закупку по капитальному ремонту сыктывкарской налоговой инспекции отменили из-за подъемника для маломобильных граждан. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Стоимость работ оценивали в 10,6 миллиона рублей. Подрядчик должен был отремонтировать кровлю и крыльцо здания по улице Пушкина, 5. Один из участников задал вопрос, касающийся проектной документации. Его интересовало устройство подъемной платформы вертикального перемещения со складывающимся козырьком.

Подъемник должен быть зарегистрирован в Ростехнадзоре. Однако в документации нет информации об ответственности заказчика и подрядчика. Если заказчик будет требовать оформления документов по регистрации подъемника, то стоимость работ нужно изменить. Поэтому заказчик отменил закупку.

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