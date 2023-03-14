В Усинске самолет совершил вынужденную посадку

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Самолет авиакомпании «Руслайн» совершил вынужденную посадку в Усинске. Об этом сообщил один из пассажиров.

Самолет летел из Архангельска в Нарьян-Мар. Однако воздушное судно совершило вынужденную посадку в Усинске. Такое решение приняли из-за сильного ветра. Пассажир рассказал, что вылета пришлось ждать больше часа. В итоге самолет все-таки благополучно приземлился в НАО, передает 29.ru.

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