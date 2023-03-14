В Коми столкнулись УАЗ и Nissan: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 13 марта, под Сосногорском столкнулись УАЗ Карго и Nissan Qashqai, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять вечера. 33-летний мужчина ехал на грузовом УАЗе со стороны Сосногорска в сторону Ухты. На четвертом километре водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan.

В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей подбородка. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация ей не потребовалась.

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