В Коми СК проводит проверку ДТП с автобусом

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на кольцевой автодороге. Автобус АО «Воркутауголь» съехал в кювет. Внутри находились сотрудники компании.

– Информация по пострадавшим уточняется, – говорится в сообщении.

По факту аварии СК проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.

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Она находилась в салоне иномарки (подробности)