В Коми СК проводит проверку ДТП с автобусом

Фото: пресс-служба Следственного комитета
Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на кольцевой автодороге. Автобус АО «Воркутауголь» съехал в кювет. Внутри находились сотрудники компании.
– Информация по пострадавшим уточняется, – говорится в сообщении.
По факту аварии СК проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.
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