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НовостиПроисшествия14 марта 2023 10:28

В Сыктывкаре по вине водителей автобусов погиб один человек, и двое пострадали

Это цифры за два месяца
Источник:kp.ru
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

За два месяца по вине водителей автобусов в Сыктывкаре погиб один человек, и двое пострадали. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, за два месяца количество аварий, которые произошли по вине водителей автобусов, увеличилось с одного до трех. В результате этих происшествий пострадали два человека. Кроме того, еще один погиб.

С 13 по 17 марта в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Автобус-такси». Его проведут для того, чтобы повысить безопасность пассажирских перевозок. Полицейские обратят внимание на пресечение правонарушений.

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