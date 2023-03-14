На всей территории Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели

Фото: архив "КП"

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, по всей республике ожидается метель.

Погода начнет портиться вечером, 14 марта. Метеорологи обещают сильный ветер, скорость которого достигнет 22 м/с. На дорогах также не будет безопасно.

- 14 марта с 18 часов до 6 утра 15 марта по республике ожидается усиление южного, юго-западного ветра 8-13 м/с, порывами 15-18 м/с, временами метель. В периоде с 13.00 14 марта до 18.00 15 марта на крайнем северо-востоке ожидается усиление юго-западного, южного ветра 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 500-1000 м.

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