В кафе в Коми росгвардейцы задержали двух дерущихся девушек

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В кафе в Воркуте сотрудики Росгвардии задержали двух дерущихся девушек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В кафе на улице сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Администратор рассказала, между двумя девушками возник конфликт, который перерос в драку. Одна из них была пьяна. Девушка нанесла телесные повреждения сопернице. Госпитализация никому не потребовалась. Сотрудники Росгвардии задержали нарушительниц 1994 и 1992 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре пьяные мужчина и женщина громили кафе

Их задержали (подробности)