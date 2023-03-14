Сыктывкарец просил у женщины денег, а потом ограбил ее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре жителя Эжвинского района 1990 года рождения подозревают в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1964 года рождения. Женщина сообщила, что в подъезде у нее с применением насилия отобрали сумку. Сыктывкарка рассказала, что днем к ее сыну приходил знакомый. Он хотел одолжить деньги на покупку алкоголя. Сына не было дома. Пенсионерка отказала мужчине и потребовала, чтобы он покинул их квартиру.

Вечером женщина собралась сходить в магазин и в подъезде вновь встретила приятеля сына. Молодой человек неожиданно напал на нее и отобрал сумку. Внутри были документы, кошелек с банковскими картами и около 5 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Эжвинского района. У него нашли часть похищенных денег.

Злоумышленник весь вечер выпивал и не мог вспомнить, с кем и где он был. Где была сумка, он также забыл. Однако украденное все же удалось найти. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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