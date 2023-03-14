Фронтовику Николаю Рочеву из Коми помогут побывать на параде 9 мая в Москве

Автор фотографии: Веленгурин Владимир

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Рочеву из Коми помогут попасть на парад Победы в Москве. Об этом сообщил депутат ГД РФ Александр Хинштейн, который откликнулся на просьбу фронтовика.

Ранее жители Коми запустили флешмоб в Сети, цель которого была помочь пенсионеру увидеть парад на Красной площади. Участник ВОВ всю жизнь мечтал попасть в Москву на главное событие в жизни многих россиян.

- Невозможно остаться равнодушным к такому желанию такого человека. От имени «Единой России» и нашего партийного проекта «Историческая память» мы обязательно поможем организовать приглашение Николая Акимовича Рочева на Парад 9 мая. Все вопросы по его приезду в Москву также возьмем на себя, - написал парламентарий.

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